Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
4.7
Мощность в режиме обогрева
—
5.1
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
70 590 ₽
Варианты цен
70 590 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
20
Мощность в режиме охлаждения
—
4.7
Мощность в режиме обогрева
—
5.1
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
4.7
Мощность в режиме обогрева
—
5.1
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.8
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
76 330 ₽
Варианты цен
76 330 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.8
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
77 350 ₽
Варианты цен
77 350 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.8
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
53
Гарантия
—
3 года
79 390 ₽
Варианты цен
79 390 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5.3
Мощность в режиме обогрева
—
5.6
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
55
Гарантия
—
3 года
80 665 ₽
Варианты цен
80 665 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
80
Мощность в режиме охлаждения
—
6.4
Мощность в режиме обогрева
—
7
Max. кол-во комнат
—
3
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
59
Гарантия
—
3 года
81 744 ₽
Варианты цен
81 744 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
53
Мощность в режиме охлаждения
—
5.3
Мощность в режиме обогрева
—
5.6
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
55
Гарантия
—
3 года
81 855 ₽
Варианты цен
81 855 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
53
Мощность в режиме охлаждения
—
5
Мощность в режиме обогрева
—
5.5
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
84 150 ₽
Варианты цен
84 150 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
42
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.4
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
84 456 ₽
Варианты цен
84 456 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
80
Мощность в режиме охлаждения
—
6.4
Мощность в режиме обогрева
—
7
Max. кол-во комнат
—
3
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
59
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
80
Мощность в режиме охлаждения
—
6.4
Мощность в режиме обогрева
—
7
Max. кол-во комнат
—
3
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
59
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.8
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
87 210 ₽
Варианты цен
87 210 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.3
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
87 516 ₽
Варианты цен
87 516 ₽
|Бренд
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.8
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
54
Гарантия
—
3 года
88 400 ₽
Варианты цен
88 400 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.3
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
88 764 ₽
Варианты цен
88 764 ₽
|Бренд
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5.1
Мощность в режиме обогрева
—
5.2
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
90 090 ₽
Варианты цен
90 090 ₽
|Бренд
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
42
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.5
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
58
Гарантия
—
3 года
90 776 ₽
Варианты цен
90 776 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
53
Мощность в режиме охлаждения
—
5.28
Мощность в режиме обогрева
—
5.57
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
91 256 ₽
Варианты цен
91 256 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5.1
Мощность в режиме обогрева
—
5.2
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
93 834 ₽
Варианты цен
93 834 ₽
|Бренд
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5.3
Мощность в режиме обогрева
—
5.6
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
55
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
53
Мощность в режиме охлаждения
—
5.3
Мощность в режиме обогрева
—
5.6
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
55
Гарантия
—
3 года
Обслуживаемая площадь
—
40
Мощность в режиме охлаждения
—
4.1
Мощность в режиме обогрева
—
4.5
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
58
Гарантия
—
3 года
97 816 ₽
Варианты цен
97 816 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
42
Мощность в режиме охлаждения
—
5
Мощность в режиме обогрева
—
5.5
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
60
Гарантия
—
3 года
103 016 ₽
Варианты цен
103 016 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Гарантия
—
3 года
103 500 ₽
Варианты цен
103 500 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
60
Мощность в режиме охлаждения
—
6.1
Мощность в режиме обогрева
—
6.6
Max. кол-во комнат
—
3
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
106 675 ₽
Варианты цен
106 675 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5
Мощность в режиме обогрева
—
5.5
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
60
Гарантия
—
3 года
107 976 ₽
Варианты цен
107 976 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Гарантия
—
3 года
108 200 ₽
Варианты цен
108 200 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
60
Мощность в режиме охлаждения
—
6.1
Мощность в режиме обогрева
—
6.6
Max. кол-во комнат
—
3
Тип хладагента
—
R410A
Шум, дБ
—
56
Гарантия
—
3 года
108 205 ₽
Варианты цен
108 205 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
40
Гарантия
—
3 года
109 080 ₽
Варианты цен
109 080 ₽
Купить в 1 клик
Обслуживаемая площадь
—
50
Мощность в режиме охлаждения
—
5
Мощность в режиме обогрева
—
6.6
Max. кол-во комнат
—
2
Тип хладагента
—
R32
Шум, дБ
—
49
Гарантия
—
5 лет
110 056 ₽
Варианты цен
110 056 ₽
Купить в 1 клик
Почему стоит выбрать мульти сплит системы для квартиры
Выбор мульти сплит системы для квартиры имеет множество преимуществ:
- Экономия пространства — один внешний блок на несколько внутренних.
- Индивидуальное управление — возможность регулировки температуры в каждой комнате отдельно.
- Энергоэффективность — современные системы потребляют меньше электроэнергии.
- Эстетика — отсутствие множества внешних блоков сохраняет внешний вид здания.
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